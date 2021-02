GdS – Inter, Conte e l’incrocio della vita: c’è sempre il Milan tra lui e i trofei

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, si prepara alla sfida contro il Milan, la squadra da sempre tra lui e le vittorie dei trofei

"Conte con la Juve vince il primo campionato. Il rivale per quel titolo risulta essere il Parma, ma non date retta agli annali: il fantasma vero da sconfiggere allora era il Milan, che da tre anni consecutivi dominava l’Italia. Esultò Conte, invece. Ma mica è sempre andata così. Salto in avanti, 28 maggio 2003, terra inglese. Manchester è una traversa che ancora trema negli occhi di Antonio e degli juventini, le imprecazioni dopo quel legno fanno ancora il giro di youtube e forse erano il segnale premonitore di cosa sarebbe successo.