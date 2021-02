Inter, Conte ha già compiuto un’impresa: ma ora vuole la missione più bella

Antonio Conte ha già compiuto una grande impresa in questa sua esperienza all’Inter. Tenere unito il gruppo e compattarlo anche di fronte alle difficoltà societarie, infatti, era fatto tutt’altro che scontato. Ora, però, davanti a sé l’allenatore nerazzurro ha la missione più bella: riportare un trofeo nella bacheca del club. Un trofeo che manca dal 29 maggio del 2011:

“Il fatto di aprire un polveroso libro di ricordi per rinfrescare la mente sull’ultimo trofeo conquistato dall’Inter spiega quanto sia difficile la missione che è chiamato a compiere Antonio Conte. L’allenatore – nonostante gli enormi problemi dati dalle questione societarie – ha cementato su quella esperienza il progetto nato in estate. Fondamentale, per dare ossigeno alle sue ambizioni, che il club trovi un assetto stabile e che arrivi finalmente un trofeo buono per annullare il gap, anche psicologico, con la concorrenza“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)