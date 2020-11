CdS – Inter, ecco perché Conte non passa ancora alla difesa a 4: “Antonio è consapevole che…”

In attesa della sfida decisiva di Champions contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter e Conte sono concentrati e proiettati alla partita di oggi contro il Sassuolo. Un match complicato, con l’attuale seconda forza del campionato che ha battuto, tra le altre, anche il Napoli ed è finora imbattuta in stagione. I nerazzurri “hanno la possibilità di lanciare un messaggio alla Serie A, ma per riuscirci devono evitare gli errori difensivi, soprattutto quelli individuali (10 incontri su 12 con almeno una rete al passivo)”, evidenzia il Corriere dello Sport che ribadisce come Conte sia stato dal presidente Zhang ma anche come, in caso di KO, la situazione potrebbe farsi ancor più complicata dello stato attuale. “Ritrovarsi distaccati di 8 lunghezze dalla vetta, pur dopo 9 giornate, però non sarebbe un bel viatico in vista del proseguimento della stagione. Questo lo sa anche il tecnico di Lecce che, pur non caricando di eccessive pressioni il confronto, lo ha preparato con la massima attenzione e dosando con attenzione le forze”, ammette il quotidiano.

MODULO – Passano a questioni di campo, Conte nell’allenamento di giovedì aveva anche provato la difesa a 4 ma in campo, oggi, tornerà al passato, ossia alla consueta difesa a 3. Conte “sa che il momento non è facile ed è consapevole che per cambiare modulo c’è bisogno di un lavoro specifico a movimenti ed automatismi”, spiega il CorSport che indica favoriti per una maglia da titolare Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Cambierà qualcosa invece sulle fasce, con Darmian e Perisic al posto di Hakimi e Young ma le novità riguardano anche il centrocampo perché Brozovic è recuperato e dovrebbe partire titolare con Vidal e Barella a completare la linea mediana. In avanti, possibile turno di riposo per Lukaku con Sanchez e Lautaro in campo dall’inizio.