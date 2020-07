GdS: “Conte non si immaginava le montagne russe. Chi vuole l’Inter ora si dia una mossa”

Con la vittoria di ieri sulla Spal, l’Inter si è portata a sei punti dalla Juve e può cercare di tenere vivo il campionato fino alla fine.

“Su Conte non sventola bandiera bianca: l’Inter si riprende il secondo posto, supera l’Atalanta delle meraviglie. Va a sei punti dalla Juve, si piazza lì in agguato, non si sa mai. Antonio dalla panchina, alla ripartenza ha strillato: facciamoci trovare pronti, dobbiamo rompere le scatole a tutti, e poi magari ci scappa qualcosa in più… Con l’11o successo in trasferta, i migliori di tutta la A, gli interisti conquistano quota 71, Conte si permette di fare meglio del Mourinho del triplete, va a insidiare le strisce di Leonardo 2010-11 e di Spalletti 2017-18, chiuse tutte con il minimo sindacale per una grande, il piazzamento in Champions. Però, a pensarci bene, quel meno sei dalla Juve, equivale ai due scontri diretti persi. Prima di lasciarsi andare ai rimpianti, l’Inter potrebbe cullare un suo pensiero stupendo.

La Juve ha già mezzo scudetto in tasca, il regolamento dice che in caso di parità vincerebbe lo stesso. Però, però… I campioni in carica hanno mostrato nelle ultime tre uscite di essere in difficoltà, con due punti raccolti su nove, ne restano in palio 15: provarci non costa nulla, anche per capire su chi Conte potrà contare sulla prossima stagione, dopo aver adombrato che in partenza ci potrebbero essere addirittura undici o più giocatori. Chi vuole l’Inter in futuro si dia una mossa ora. Conte è bravo, lo afferma il suo palmares, eppure non si immaginava tutte le montagne russe in nervosa sequenza. Se nel finale l’Inter mantenesse la continuità di prestazioni e di risultati, Conte avrebbe una discreta base per lavorare a più ampio respiro, senza oscuri retropensieri sul suo avvenire”, si legge su La Gazzetta dello Sport.