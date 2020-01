Repubblica – Conte ieri in conferenza ha fatto la classica mossa da Conte. Marotta e Ausilio…

“Dopo avere affossato il Cagliari per 4-1 in Coppa Italia meno di due settimane fa, Antonio Conte teme che la sua Inter possa rammollirsi, dovendo di nuovo incontrare i sardi a San Siro. Per evitarlo, fa la classica mossa da Conte: tiene alta la tensione. Lo spunto questa volta glielo fornisce il mercato fatto fin qui da Beppe Marotta e Piero Ausilio”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito allo sfogo in conferenza stampa di Conte in vista di Inter-Cagliari. Il tecnico leccese ha alzato la voce sul mercato di gennaio, cercando di riportare tutti con i piedi per terra.

ERIKSEN E RUOLO – Il quotidiano, poi, conferma l’arrivo in Italia, previsto per domani, di Eriksen. Quale sarà il ruolo del danese? Repubblica risponde così: “Fino a quando non lo potrà allenare, per Conte il danese non esiste. A chi gli chiede se l’arrivo del trequartista cambierà qualcosa nel modulo dell’Inter, risponde: «Voi cambiereste qualcosa che sta andando bene?», lasciando intendere che il suo posto sarà mezzala, magari al posto di Sensi”.

ANCORA MERCATO – Repubblica, poi, riporta aggiornamenti sulle ultime di mercato in casa Inter: “Mentre corteggia Allan, e aspetta Giroud dal Chelsea, l’Inter ha intanto salutato Politano, passato al Napoli per 23 milioni fra prestito e riscatto, bonus compresi. Altro giocatore che si cerca di piazzare è Vecino (piace all’Everton), con cui l’ex ct ha litigato. «Non è a disposizione», si è limitato a dire”.