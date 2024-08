«Impiegare Osimhen in attesa di Lukaku? Questa è una domanda che non dovete fare a me ma al club. Il calciatore si è allenato a parte dall'inizio del ritiro, non dovete chiedere a me. L'ho subito detto, mi sono messo da spettatore in questa situazione. Al di là di un singolo giocatore serve un atteggiamento di personalità. Più voglia, anche nella difficoltà. Questi ragazzi nella difficoltà fanno fatica e questa è una cosa grave perché non la alleni questa cosa in poco tempo. Devi avere tempo, pazienza, farli crescere a livello di mentalità», ha concluso.