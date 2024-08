Serie A, esordio choc per Conte: Verona-Napoli: 3-0. Bologna-Udinese: 1-1

Un esordio incredibile per il Napoli di Antonio Conte. La squadra azzurra ha perso tre a zero la sua prima partita del nuovo campionato. I gol dei gialloblù sono arrivati tutti nel secondo tempo. Al cinquantesimo la rete di Livramento su assist di Lazovic. Il raddoppio dopo una traversa degli azzurri colpita da Angussa. La rete del due a zero la firma Mosquera che entra dalla panchina e si fa ispirare da Duda. Non contento fa anche doppietta stendendo gli avversari con il tre a zero al 94esimo quando devia una palla alle spalle di Meret. L'allenatore ha perso durante la partita sia Buongiorno che Kvaratskhelia per problemi fisici.