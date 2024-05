EDICOLA / CdS: Napoli, tutto su Conte. Gasperini resta a Bergamo

Sulle gare che si sono giocate ieri: "Juve, è sempre più Chiesa. Montero chiude con il due a zero al Monza, ancora a segno l'esterno azzurro. Lacrime d'addio per Alex Sandro". "Milan-Salernitana: 3-3. Pioli: pieno di emozioni. Ovazione a San Siro per il tecnico e per l'ultima di Giroud. Simy rovina la festa".