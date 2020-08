Il Giornale – Inter: Conte non darà dimissioni, chiede soldi per andare o più potere. Zhang…

L’Inter avrebbe scatenato l’ira di Conte un’altra volta. Questo almeno dice il quotidiano Il Giornale sottolineando che è stata la stessa società a far trapelare che l’incontro con l’allenatore si sarebbe tenuto martedì. Per questo non ci sarebbe da stupirsi se questo summit venisse anticipato ad oggi. Anche perché non è proprio una riunione secondaria. Nell’incontro con Zhang si stabilirà parte del futuro della società nerazzurra.

BRACCIO DI FERRO – “Ballano soldi, e ancora di più potere. Di Conte e del suo carattere si è detto tutto, così come della sua incapacità di gestire situazioni a lungo termine: logorato dall’ansia e dai fantasmi di nemici che vede ovunque, spesso in casa, il tecnico non riesce mai a onorare un contratto fino in fondo. Stavolta siamo, saremmo, al record: un solo anno, contro i 3 previsti. Che l’incontro sia oggi o domani, sarà un lungo e durissimo braccio di ferro“, scrive il giornale con sede a Milano.

I NEMICI – Da una parte l’allenatore che potrebbe anche andare via se volesse, ma sul tavolo dovrebbe lasciare un contratto di due anni da 24 mln, intorno ai 48 se si fa il conto in lordo. “Stringerebbe la mano a Zhang, direbbe semplicemente ciao all’ultimo nemico Marotta e ad Ausilio, nemico della prima ora, se vuole nemmeno lo saluta e tutto risolto, preoccupandosi degli ingaggi dei collaboratori tecnici. Ma Conte non farà così. E allora potrebbe chiedere una transazione accontentandosi magari di un addio con un solo anno di stipendio come buonuscita. Ma a quel punto toccherebbe a Zhang che già nel caso Icardi ha dimostrato freddezza. Potrebbe negare ogni transazione e indicare la via d’uscita”.

LE RICHIESTE DI MERCATO – Quello che sembra certo è che l’Inter non licenzierà l’allenatore perché il bilancio non permette una simile spesa in conto. Per questo Conte potrebbe chiedere di avere sempre parola sugli acquisti del club. Voleva Vidal e Dzeko e non sono arrivati. Gli hanno preso Eriksen e lo ha messo in panchina. Adesso gli andrebbe Tonali e pure Kumbulla ma chiede altre pedine per fare il salto di qualità necessario a vincere. Conte vuole essere ascoltato di più e su questo Zhang potrebbe accontentarlo. Tutto sta nel capire la rivoluzione chiesta dal tecnico fino a dove può arrivare.

(Fonte: Il Giornale, 24-8-2020)