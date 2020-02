Juventus-Inter, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa domani

Non è una vigilia normale quella che si sta consumando nell’attesa del grande match in programma tra Juventus e Inter. La partita si giocherà a porte chiuse. A causa della diffusione del coronavirus questi sono giorni segnati dalla prudenza e dalle misure imposte per la salvaguardia della salute di tutti. In linea con queste disposizioni (già applicate alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets) Antonio Conte non parlerà domani nella consueta conferenza stampa, ma tramite un contributo realizzato con Inter TV.