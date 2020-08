Cds – Conte, Inter decisa a evitare l’esonero: c’è il nodo economico. La soluzione…

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ricco contratto di Antonio Conte con cui si è legato all’Inter un anno fa, è il nodo principale da sciogliere per arrivare ad una separazione. “La base di partenza è che il club nerazzurro, oltre a non volerlo, non può permettersi di esonerare l’allenatore, perché, non potendo beneficiare del Decreto Crescita, poiché ai tempi del Chelsea la famiglia non ha preso la residenza a Londra, vorrebbe dire dover accantonare a bilancio una cifra vicina ai 55 milioni, considerando anche il resto dello staff tecnico: impensabile alla luce dello stato attuale dei conti nerazzurri. Peraltro, vorrebbe dire avere a libro paga 3 allenatori: Conte, il suo sostituto Allegri e pure Spalletti, la cui restante parte del contratto era già stata accantonata la scorsa estate, ma, dal punto di vista di cassa, continua puntualmente a ricevere ogni mese il suo stipendio“, sottolinea il quotidiano.

Q uale potrebbe essere la soluzione? “Transare e, quindi, individuare una buonuscita che soddisfi Conte e che permetta all’Inter di contenere l’esborso, tenuto conto che nemmeno l’ingaggio di Allegri sarà particolarmente leggero. Un percorso alternativo, secondo qualcuno, sarebbe quello di un licenziamento per giusta causa, sull’onda delle dichiarazioni post-Atalanta. Ma l’Inter ha sempre negato di voler imboccare questo tipo di strada, almeno per il momento“.

(Corriere dello Sport)