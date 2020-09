Piano Conte per il nuovo Bastoni: crescerà alla scuola di De Vrij e Skriniar e sostituirà…

La Gazzetta dello Sport mette in vetrina sette giovani talenti, pronti ad esplodere nella prossima Serie A. Dopo le sorprese Kulusevski, Barrow, Kumbulla, Tonali, Vlahovic e Bastoni, la Rosea presenta sette profili che potranno stupire nella Serie A 2020/2021.

Tra questi c’è anche Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter classe 2002.

“A 12 anni fu scartato dal Como che tesserò invece il fratello gemello Samuel, portiere, ora al Torno Under 18. Ma Lorenzo Pirola, difensore centrale, mancino educato, rapido e sveglio nell’anticipo e nei duelli aerei, bel fisico, ha avuto tempo per rifarsi di quella delusione. Tanto che nel maggio 2019 è stato eletto nella Top 11 della UEFA dell’Europeo Under 17, dopo aver raggiunto la finale con gli azzurri (k.o. contro l’Olanda) e aver segnato con la Spagna.

E dopo al Mondiale di categoria U17 ha pure firmato un gol al Paraguay. Ora a 18 anni Conte conta di farlo crescere come Bastoni quest’anno, alla scuola di De Vrij e Skriniar, magari dandogli spazio proprio per Bastoni e il neo arrivato Kolarov.

Nel settore giovanile nerazzurro Pirola ci è entrato nel 2015, a 13 anni. Già nell’estate 2019 è stato aggregato alla prima squadra per l’International Champions Cup e a luglio scorso ha debuttato in Serie A contro la Spal, dopo essere stato titolare in Youth League in 4 occasioni“.