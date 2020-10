Inter, Conte cambia modulo? TS: “Molti invocano la difesa a 4, la soluzione può essere un’altra”

Alla ricerca dell’equilibrio perduto. Antonio Conte dovrà ritrovare la quadra per evitare di assistere nuovamente a delle sfide, disputate in quest’avvio di stagione, che evidenziano una disomogeneità nella squadra, tra una fase difensiva poco protetta dal centrocampo e un attacco invece in grado di segnare e fare male agli avversari. Non è stato così, però, contro il Milan perché è stato segnato solo un gol a fronte di tante occasioni create. In difesa, invece, gli errori sono stati tanti e marchiani e così si spiega la sconfitta per 2-1.

CAMBIO MODULO?

Come riporta Tuttosport, Conte potrebbe pensare ad un cambio modulo. Ma in ogni caso, il tecnico non modificherà la difesa a 3:

“Domani non si potrà sbagliare. Presentarsi ancora con uno schieramento altamente offensivo, contro una formazione che gioca col 4-2-3-1 come il Milan – o come Sassuolo e Bologna, due squadre che hanno messo in difficoltà tatticamente l’Inter -, potrebbe rivelarsi un autogol. Ovviamente Conte non cambierà sistema, non passerà alla difesa a quattro che in molti invocano, ma il ritorno al 3-5-2, come accaduto nella fase finale dell’Europa League, potrebbe essere una soluzione”.