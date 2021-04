EDICOLA CDS – Conte: ‘La mia opera d’arte’. Inter a Crotone per completare il capolavoro

L'Inter è ormai a un soffio dal suo 19° scudetto. Ecco come titola la prossima edizione del Corriere dello Sport in edicola

L'Inter è ormai a un soffio dal suo 19° scudetto. Ecco come titola la prossima edizione del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore sull'impegno dei nerazzurri a Crotone:

"Conte: 'La mia opera d'arte'. Inter a Crotone (ore 18) per completare il capolavoro. E' scudetto se vince e domani Gasp non batte il Sassuolo. Il tecnico prepara la festa: 'Finire la stagione con il titolo sarebbe davvero straordinario. Ho trasmesso la mia visione'. Ieri primo incontro con Zhang. Fuori Eriksen, in campo Sensi".