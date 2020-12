Ordine: “Inter, Conte trattato come un ospite inatteso che fa il padrone di casa. Hakimi…”

Come un ospite inatteso che si comporta come il padrone di casa. Franco Ordine, noto giornalista, a Tutti Convocati ha usato questi termini per descrivere il legame tra l’Inter e Conte. Ecco le sue parole:

“Milan non pronosticabile per lo Scudetto a meno che non arrivi la stessa qualità e quantità dello scorso mercato di gennaio. Nel Milan c’è comunità di intenti e di posizioni, ieri Conte dice che bisogna smettere con l’idea che ci sia lui da una parte, squadra e società dall’altra. Il peccato originale dell’Inter è che Conte è trattato come un inatteso ospite che fa il padrone di casa. Se cerco un’ala destra prendo Hakimi, se cerco un progetto di più forte difensore sinistro, naturalmente dopo sua maestà Paolo Maldini e Roberto Carlos, io prendo Theo Hernandez“.

(Fonte: Tutti Convocati)