Al Napoli sono serviti i calci di rigore per passare il turno di Coppa Italia contro il Modena. Al termine della gara Antonio Conte è apparso preoccupato per un mercato che stenta a decollare. "Ci sono cose oggettive che sono troppo oggettive per far finta di niente. Mi sono messo a completa disposizione della società - ha spiegato l'allenatore ai microfoni di 'Coppa Italia Live' - . Sappiamo che sul mercato abbiamo dei paletti, non possiamo spendere certe cifre, non possiamo arrivare a certi ingaggi e alcuni giocatori non vogliono venire perché non facciamo le Coppe. Io voglio il bene del Napoli e voglio rinforzare la rosa. Diciamo che è stato un bel bagno di realtà per tutti".