Domani alle 16 Chelsea e Inter scenderanno in campo per l'ultima amichevole prima dell'inizio dei rispettivi campionati. AI microfoni del club, Enzo Maresca ha parlato così della gara contro i nerazzurri: "Sono molto emozionato. Finalmente siamo a casa, con i nostri tifosi, abbiamo bisogno di loro per tutta la stagione. Saranno molto importanti per noi e per i giocatori perché in questi momenti abbiamo bisogno di supporto. Ci divertiremo insieme".