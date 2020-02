LIVE, LAZIO-INTER 0-1: la fiammata di Young accende l’Olimpico

ROMA – Allunga momentaneamente la Juventus che nel pomeriggio ha superato il Brescia e l’Inter di Antonio Conte è chiamata a rispondere ai bianconeri. I nerazzurri saranno di scena all0 stadio Olimpico, contro la Lazio, gara che negli ultimi due anni è vedeva in palio un posto – il quarto – in Champions League. Il tecnico nerazzurro conferma il blocco l’Inter che ha spazzato via il Milan nel derby ad eccezione del partner d’attacco di Romelu Lukaku che oggi sarà nuovamente Lautaro Martinez. Confermato Godin in difesa, spazio a Young e Candreva sulle corsie esterne, Brozovic-Barella e Vecino formeranno la diga di centrocampo.

QUESTE LE FORMAZIONI:

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 17 Immobile, 20 Caicedo.

A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 5 J. Lukaku, 11 Correa, 15 Bastos, 16 Parolo, 28 A. Anderson, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 34 Adekanye, 93 Vavro.

Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Alassio, Costanzo

Quarto uomo: Pasqua

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Vivenzi