Inter sfacciata, Conte ha svelato il suo imperativo. E c’è parola magica che non gli fa più paura

Queste prime due giornate di campionato hanno dato indizi importanti sul nuovo corso Inter. Una ‘creatura sfacciata, come l’ha definita la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’imperativo di Conte è ormai chiaro: correre verso gli avversari. Un percorso nuovo che autorizza a sognare, e che al contempo crea meno problemi all’allenatore nerazzurro quando arriva il momento di parlare di scudetto, la parola magica che non sembra più far paura:

“Nel complesso, sta quindi nascendo una creatura sfacciata, capace di segnare in ogni angolo della partita (…). L’imperativo è correre verso gli avversari, proprio come fa Hakimi, un razzo puntato verso la porta rivale. Presto per dire se questa corsa porterà all’agognato approdo, ma per il momento Conte si morde meno la lingua quando deve pronunciare la parolina magica: «Scudetto? Se ci considerano candidati, questo deve riempirci di soddisfazione: ora siamo credibili», ha gongolato alla fine“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)