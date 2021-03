CdS – La ‘nuova’ Inter in sei mosse: l’impatto di Conte e le 4 partite della svolta

Il Corriere dello Sport analizza il percorso dell'Inter da quando Antonio Conte è arrivato fino alle ultime vittorie in campionato

Nella passata stagione, l' Inter ha posto le basi per tornare a vincere. Il successo sfiorato in Europa League, con la finale persa contro il Siviglia, e il secondo posto in campionato a un punto dalla Juventus , oltre agli scossoni con una separazione sfiorata, hanno rappresentato il primo passo. Nella prima annata alla guida dell'Inter, Conte ha dovuto trasmettere al gruppo le sue idee, i principi di gioco e le metodologie.

Le ultime carte

Secondo il Corriere dello Sport, l'ultimo scatto coincide con le sfide contro Lazio e Milan. Contro i biancocelesti, Conte si gioca le carte Eriksen e Perisic: il risultato è una squadra con maggiore qualità, rapidità e imprevedibilità. Sei reti realizzate, come i punti conquistati, e una sola subita. Il quotidiano conclude: "Le vittorie con biancocelesti e rossoneri sono come esami di laurea. E il +4 in classifica vale come una tesi in via di elaborazione. Non resta che attendere maggio per discuterla...".