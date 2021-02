Inter, sei vittorie nelle ultime sette gare: 17 gol fatti, ma la difesa è una perla

La squadra nerazzurra ha risolto i problemi della fase difensiva e le difficoltà avute nella prime gare della stagione

I problemi della difesa sono stati risolti. Da quando Conte è tornato alla sua Inter , senza trequartista, la difesa non è stata più un problema. Di sicuro non lo è stata nelle ultime sette partite.

Perché i nerazzurri hanno vinto sei delle ultime sette gare, una l'hanno pareggiata, e hanno realizzato 17 gol subendone solo uno. La formazione nerazzurra, che contro il Genoa ha tenuto in apprensione i suoi tifosi fino al gol del 2-0 (sembrava non volesse arrivare per le occasioni create) è prolifica. Ed è pure una fortezza là dietro. Come spiegano i dati di Opta.