Tuttosport – Inter, Conte vuole restare: “Ma potrebbe fare un passo indietro se…”

Conte si è esposto dopo la partita contro l'Hellas Verona circa la sua voglia di restare all'Inter. Le ultime da Tuttosport

"Il tecnico sa che per confermarsi in Italia la squadra andrà rinforzata, ma soprattutto allungata con nuovi potenziali titolari se si vorrà fare un percorso “degno” in Champions e rimanere al vertice in Serie A (...). Conte si aspetta chiarezza da parte di Zhang, programmi precisi e onesti, con la società che dovrà poi esporsi come a inizio annata, quando pubblicamente non impose lo scudetto come traguardo obbligatorio. Se il progetto Inter disegnato due estati fa continuerà a ridimensionarsi, starà a Conte decidere se continuare all’Inter o fare un passo indietro. Conte ha fatto capire di voler rimanere, però confida che Zhang riesca a riprendere il filo interrotto dieci mesi fa".