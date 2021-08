Il Giornale – Inter, Conte ha mantenuto fede al patto. Ausilio e Marotta no perché…

L'allenatore e i due dirigenti avevano presentato le dimissioni in blocco. Ma mentre il tecnico ha tenuto la linea gli altri due, secondo il quotidiano, sono tornati sui loro passi

C'era un piano per l'Inter, un patto tra Conte, Marotta e Ausilio che poi non si è concretizzato. Il quotidiano Il Giornale lo racconta così. "Quando si discusse del futuro, e Conte conobbe il piano di Suning, concordò con Marotta e Ausilio una strategia: per convincere Zhang a evitare il doppio sacrificio, i tre, in blocco, avrebbero presentato le dimissioni. Poi è successo che il tecnico pugliese ha tirato dritto e uscito rimediando una striscia di critiche ingenerose, ai due dirigenti è stato offerto il rinnovo del contratto, mai ufficializzato", si legge.