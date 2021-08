Inter, Zhang: “Vendere di fronte a offerte”. C’era patto ‘dimissioni di gruppo’ ma…

Il Corriere della Sera spiega come Conte, Marotta e Ausilio avevano intenzione di far cambiare idea alla proprietà ma alla fine i due dirigenti hanno scelto di restare

Il Corriere della Sera spiega la cessione di Lukaku con una smobilitazione iniziata all'Inter già da maggio. Poche ore dopo lo scudetto. Perché già allora il presidente del club, Steven Zhang, aveva detto ad Ausilio, Marotta, Antonello: «Il piano è vendere tutti quelli per cui arrivano offerte». Per questo AntonioConte ha detto addio all'Inter. In quelle settimane si era parlato dell'addio dei dirigenti che non volevano liquidare il club. E il giornale parla di un piano preciso che poi non è stato messo in atto: "La strategia, anzi il patto, tra i dirigenti e Conte era fare fronte comune con la proprietà per impedire di smontare l’Inter: se siamo tutti uniti e ci dimettiamo in blocco la proprietà sarà costretta a cambiare strategia".