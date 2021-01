Inter, ecco il piano per lo scudetto: Conte serra i ranghi, patto di ferro con i giocatori

Archiviata l’esaltante vittoria contro la Juventus, l’Inter è pronta a scendere in campo contro l’Udinese: un appuntamento da non fallire in ottica scudetto e da non prendere sotto gamba, nonostante il derby di Coppa Italia in programma martedì sera. Antonio Conte, nella conferenza stampa della vigilia, ha ribadito: priorità al campionato, nessun turnover in vista del Milan. Come scrive il Corriere della Sera, in casa nerazzurra la strada è già stata tracciata:

“Battuta la Juventus e archiviato il complesso di inferiorità, l’Inter a Udine cerca un’accelerata e una conferma. Nonostante il derby di Coppa Italia all’orizzonte, Conte non si fida e conferma in blocco la formazione che ha sbriciolato la Juve. […] Contro l’Udinese, che in settimana ha bloccato l’Atalanta, hanno vinto tutte le prime: Milan, Napoli, Roma e Juventus. Tocca all’Inter non perdere il passo su un campo difficile. […] Conte a più riprese ha spiegato di non aspettarsi nulla, con la squadra ha un rapporto chiaro e i giocatori, nell’attesa di ricevere le mensilità arretrate in arrivo nelle prossime settimane, seguono ciecamente il tecnico, un patto di ferro“.