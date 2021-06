In Uk – Conte-Tottenham non si fa: i dubbi di tecnico e club. “Richieste irrealistiche”

L'ormai ex allenatore dell'Inter non ha definito il passaggio alla società inglese: differenze di vedute sul progetto tecnico e sulle ambizioni

Eva A. Provenzano

Ci hanno rinunciato. Entrambi. Il Telegraph spiega comeAntonio Conte abbia detto no agli Spurs ma sottolinea anche che il club inglese ha manifestato perplessità sull'arrivo del tecnico. La trattativa quindi è finita con un nulla di fatto. L'allenatore, spiega il quotidiano inglese, voleva rassicurazioni sulla permanenza di Kane a Londra mentre il club voleva che l'italiano desse possibilità ai giocatori giovani.

Mentre Conte ha chiuso la trattativa con il club inglese perché temeva che non potesse soddisfare le sue ambizioni, il club si è preoccupato delle sue richieste. Gli aveva anche chiesto la valorizzazione dei giocatori in rosa. Gli Spurs al momento non stanno dando seguito al loro interesse per l'ex ct, nonostante fosse l'obiettivo numero uno e nonostante due giorni intensi di colloqui con l'italiano.

"Non è chiaro se il Tottenham cambierebbe o meno posizione se Conte modificasse le sue richieste. Ma da venerdì sera è diventato improbabile dato il suo desiderio di riavviare la sua carriera da allenatore in un club dove crede di poter vincere più trofei", spiega il giornale inglese. Lui voleva trattenere Harry Kane. Gli Spurs vogliono che il loro prossimo allenatore si impegni a offrire opportunità a giovani giocatori come Ryan Sessegnon e Oliver Skipp che hanno impressionato nelle loro esperienze in prestito.

Altri dubbi dell'allenatore riguardavano la possibilità di portare a Londra con sé solo quattro dei suoi uomini per comporre lo staff tecnico. "Gli Spurs alla fine hanno deciso che le richieste di Conte erano "irrealistiche" nell'attuale situazione economica del calcio con tutte le difficoltà legate alla pandemia e hanno già iniziato a guardare altrove. Faranno un altro tentativo per vedere se Mauricio Pochettino può liberarsi ancora dal PSG", si legge nello stesso articolo.

Paratici a prescindere

Anche se ormai l'idea Conte in panchina sembra essere sfumata, Paraticidovrebbe comunque diventare nuovo direttore sportivo del Tottenham. Il suo trasferimento a Londra è in via di definizione dopo la conferenza stampa con la quale ha salutato la Juventus. Il dirigente si unirà al Tottenham indipendentemente dal futuro di Conte. Dovrebbe ricoprire un ruolo simile a quello che ha ricoperto al club bianconero, ma collaborerà con Steve Hitchen che è il direttore tecnico del club inglese e Rebecca Caplehorn. Toccherà proprio a Paratici trovare l'alternativa al tecnico pugliese che dopo aver lasciato l'Inter, a questo punto, potrebbe restare ai box in attesa di una panchina che possa offrirgli stimoli e prospettiva di vittoria.

(Fonte: Telegraph)