Paratici: “Lukaku rimpianto? In questo lavoro serve una mente elastica. In futuro…”

Il dirigente ha salutato con una conferenza stampa il club bianconero nel quale ha lavorato per undici anni

Conferenza stampa di congedo dalla Juventus per Fabio Paratici, ormai ex dirigente bianconero, che non ha rinnovato il contratto con il club torinese. L'ex direttore dell'area tecnica ha prima parlato della sua esperienza con accanto il presidente Agnelli, poi ha risposto ad alcune domande:

Mancato scambio Lukaku-Dybala rimpianto? No, quando fai il nostro lavoro devi considerare tutto ma devi avere una mente elastica. Parti con un'idea e devi essere elastico, ci sono cose, intoppi. Ci sono lati che non potete voi sapere del tutto che indicano la strada sulle operazioni. Dybala è un grandissimo giocatore che ha dato moltissimo alla Juve e io e Marotta con Pavel e Agnelli lo abbiamo preso da giovane, con un anno di Serie A alle spalle. Ci abbiamo investito molto ed è stato un acquisto rischioso, quello più rischioso. Quaranta mln ad un giocatore che arrivava dal Palermo: una grande scommessa.

Si è detto già tutto. Ma è stata una trattativa, veloce, diretta, senza momenti di impasse. Quando hai a che fare con giocatori decisi e con club come Juve e Real che sono istituzioni non hai intoppi, è gente capace.

Ci sarà qualcuno. Ma prendiamo decisioni in un dato momento e le decisioni vanno contestualizzate ad un dato momento e a date motivazioni. Se si prendono le decisioni si può sbagliare. Il migliore è quello che sbaglia meno decisioni, non quello che non ne sbaglia. Poi c'è chi non prende mai decisioni. Ma non è una via che mi piace.