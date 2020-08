Perrotta: “L’Inter gioca bene, ha buone chance in finale. Conosco la passione di Conte”

«Fa un bellissimo effetto vedere l’Inter in finale di Europa League. Perché è una squadra italiana. E poi mi fa piacere per Conte perché ho convissuto con lui lo spogliatoio della Juve da calciatore. So con quale passione affronta qualsiasi discorso. È una squadra che gioca benissimo, una squadra che è riuscita da subito a mostrare i suoi principi di gioco e in questa fase sta giocando bene. Ha buonissime chance di vincere anche se c’è una squadra dall’altra parte, come il Siviglia, che gioca altrettanto bene e che ci arriva in un’ottima condizione. Mi auguro sia una bella partita e che sia l’Inter alla fine a festeggiare in piazza. Anzi, no in piazza no, ho scherzato...». Simone Perrotta, ex Campione del Mondo, ha parlato dell’Inter e delle chance di vincere l’Europa League. Belle le parole nei confronti di Conte con cui ha condiviso l’esperienza alla Juve.

(Fonte: SS24)