Libero – Inter, Conte polemizza con la Uefa. Il tecnico vorrebbe fortemente…

Ancora poche ore e l’Inter scenderà in campo nel quarto di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Avversario ostico, soprattutto perché letale in ripartenza e lo sa bene Antonio Conte che ha messo in guardia i suoi ragazzi. A proposito dell’allenatore nerazzurro, Libero sottolinea una polemica con la Uefa: “Intanto Antonio Conte ne ha approfittato subito per polemizzare con la Uefa. In caso di qualificazione toccherà infatti aspettare una settimana, ché la semifinale è in programma il 17 sempre lì in Renania. Lui vorrebbe fortemente tornare ad Appiano, gli hanno però già detto che non se ne parla perché la bolla tedesca anti Covid non può essere fatta scoppiare da nessuno e quindi se ne farà una ragione, anche se avrebbe voluto fare staccare i suoi, farli preparare nell’ambiente che conoscono“.

(Libero)