Conte dopo l’operazione: “Tutto bene, spero di tornare presto in campo”

Antonio Conte è stato operato, gli è stata asportata la cistifellea come ha comunicato il Tottenham in una nota ( leggi qui ). Poi con un post ha voluto rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni:

"Grazie per i messaggi, l'operazione è andata bene e sto già meglio. Adesso è il tempo di recuperare, non vedo l'ora di tornare sul campo con la squadra", ha scritto l'ex allenatore dell'Inter sul suo profilo Instagram. Non c'è ancora una data sul suo ritorno in panchina, ma lui e il club inglese sperano possa succedere prestissimo.