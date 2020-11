Durante la pausa per le nazionali, con tanti giocatori in giro per il mondo, il lavoro di Antonio Conte e del suo staff all’Inter non si ferma. Il tecnico prepara la ripresa del campionato e il ritorno del girone di Champions League e documenta il tutto via social. Sul suo profilo Instagram, Conte posta una foto con tutto il suo staff direttamente dagli uffici di Appiano Gentile:

“Direttamente dai nostri uffici di Appiano vi presento il mio Staff!!!”.