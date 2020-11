SM – Lautaro, Conte si è raccomandato e ha una speranza. Ausilio e Marotta hanno una proposta

Si era bloccato. Poi si è sbloccato quando serviva. Perché l’Inter senza Lukaku non riesce ad essere sé stessa, ma Lautaro Martinez ci ha messo due reti in due partite per provare a traghettare la squadra nerazzurra. Un motivo di consolazione per Conte che ora spera in una sosta diversa dall’ultima: aveva tolto al giocatore interista la sua arma migliore, il gol. Anche perché arriveranno dieci partite, una ogni tre giorni, prima della sosta natalizia. Come ha fatto con tutti i suoi giocatori, l’allenatore ha chiesto responsabilità e un report quotidiano sulle sue condizioni. a Bergamo era stato costretto a scendere in campo nonostante un fastidio muscolare.

A dicembre – spiegano a SportMediaset – cominceranno i lavori per il suo rinnovo di contratto. Torneranno in Italia i suoi agenti: la loro richiesta è quella di un ingaggio top, a livello dei 7.5 mln guadagnati da Lukaku ed Eriksen. Con Ausilio e Marotta che pensano ad un’offerta di 5 mln più bonus a stagione. E potrebbero ritoccare la cifra se il giocatore accettasse l’eliminazione dal suo contratto della clausola rescissoria da 111 mln.

“La speranza di mister Conte invece è che la trattativa non faccia perdere di nuovo concentrazione e cattiveria all’attaccante. Perché né lui né l’Inter se lo possono permettere”, dicono al tg di Italia1.

