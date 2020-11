L’Inter cerca la svolta definitiva: c’è un giocatore che Conte pretende senza indugi

Serve una svolta, per dare un nuovo volto alla stagione e per giocare le prossime partite cercando a tutti i costi di ottenere dei risultati positivi che possano ridare entusiasmo a tutto l’ambiente. L‘Inter si appresta ad affrontare le partite contro Torino e Real Madrid con molti problemi causati da infortuni e positivi al Covid (Brozovic l’ultimo della lista).

Proprio in sostituzione del croato, Conte pretende senza indugi Roberto Gagliardini, pure lui tornato ieri a Milano dopo il tampone svolto in nazionale dal risultato dubbio. Domani, il giocatore effettuerà un nuovo test e Conte, che su di lui conta molto, spera possa dare un risultato incoraggiante:

“I nerazzurri contano che la storia si ripeta subito e che la sua situazione si stabilizzi una volta per tutte. Dopo averne fatto uno in nazionale ieri, domani Gagliardini farà di nuovo il test a Milano, poi potrebbe tornare in gruppo. Tra l’altro, non essendo considerato un nuovo positivo, non deve sottoporsi a isolamento. E visti i chiari di luna, Conte lo pretende senza indugi: in attesa di Brozo, deve far suonare le danze“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)