Inter, Conte vuole la prima gioia internazionale: quanti richiami a Herrera e Mourinho

Antonio Conte vuole mettere in bacheca il suo primo trofeo internazionale, per arricchire il suo palmarès, ma anche per riallacciarsi a due grandi Inter del passato. Tante, infatti, sono le coincidenze e i punti di contatti con chi ha vinto in Europa in nerazzurro prima dell’attuale tecnico. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Per lui sarebbe il primo trofeo internazionale da mister. Vincere induce al vizio. Se lo fai, sai che puoi rifarlo. Da troppo tempo l’Inter non lo fa. Una coppa tira l’altra, come le ciliegie. Il 24 settembre l’Inter potrebbe ritrovarsi a giocare la Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco allo Stadio Puskas di Budapest. Puskas, la leggenda del Real che Herrera sconfisse al Prater. Bayern, la finalista che Mourinho sconfisse al Bernabeu. In un colpo solo, Conte si riallaccerebbe a due Grandi Inter, mentre sta forgiando la sua“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)