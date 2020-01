Bagni: “Inter prima grazie a Conte. Pronostico? 2-1 per il Napoli. Ricordo quando Sensi…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Salvatore Bagni ha detto la sua su Napoli-Inter, gara in programma domani sera al San Paolo: “Pronostico? Finisce 2-1 per il Napoli. Ma la classifica me l’aspettavo diversa…“.

La classifica di quale squadra?

“Di entrambe. L’Inter ha fatto più di quello che si pensava potesse fare, il Napoli decisamente meno. Nelle dichiarazioni estive qualcuno si è sbilanciato un po’ troppo“.

Tra le due squadre ci sono 18 punti di differenza.

“Molti appartengono alla bravura di Conte, una sorpresa immediata. Ha lavorato benissimo con una rosa risicata e infortuni che poteva penalizzarlo. Invece è al primo posto con merito“.

Lukaku sfida Milik.

“Conte voleva il belga e ha avuto ragione. Lukaku è una persona positiva, lo si nota dagli atteggiamenti: è gioioso, aiuta i compagni, sorride sempre. Si è inserito alla grandissima. Milik ha una forza d’animo notevole. Ha avuto due gravissimi infortuni ma si è sempre rialzato. E quando gioca, fa gol“.

L’Inter punta Vidal ed Eriksen.

“Sono questi i giocatori che servono per lo scudetto. L’Inter ha bisogno di gente di esperienza che abbia già giocato ad altissimi livelli. Ma Conte si goda, nel frattempo, i suoi talenti. Come Sensi: mangiai con lui quando aveva 14 anni ed era al Rimini. Mi colpì la sua simpatia. Aveva una sicurezza impressionante. E stavamo a tavola. “Figuriamoci in campo”, pensai“.