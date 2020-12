Conte: “Proprietà chiara con me, siamo in linea con quanto detto”. E cita le parole di Zhang

Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter, ha parlato delle richieste e dei discorsi di inizio stagione pronunciati dalla proprietà nerazzurra, citando anche le parole del presidente Steven Zhang di qualche giorno fa:

“Ho intrapreso questo percorso con l’Inter, la proprietà è stata molto chiara: mi ha parlato di un percorso di crescita, di valorizzazione di ragazzi giovani, di aiutare questi prospetti a diventare dei top player. La proprietà è stata molto chiara con me ad agosto, non solo con me ma anche con i dirigenti, dicendo che sarebba stata una situazione molto difficile a livello finanziario a causa del Covid, che ci sarebbe stato un rallentamento, e che avremmo dovuto essere uniti, insieme, e continuare il percorso iniziato nell’anno precedente. A me è stato detto questo, e non tutti hanno riportato le dichiarazioni del presidente di ieri: penso che siamo in linea con quanto detto. Detto questo, l’eliminazione in Champions brucia, e chi mi conosce sa come l’ho vissuta e come la sto vivendo“.