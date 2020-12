Dirigenza ad Appiano a colloquio con Conte: i dettagli. Zhang: “Dare insieme tutto per l’Inter”

Il momento è delicato e non potrebbe essere altrimenti, dopo la brutta serata di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Lo 0-0 ha inchiodato l‘Inter di fronte alle proprie responsabilità e, ovviamente, in casa nerazzurra sono scattate le riflessioni d’obbligo dopo il fallimento della campagna europea.

Come riportato dal Corriere della Sera, in queste ore ad Appiano Gentile c’è stato un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Dal faccia a faccia, è emersa una posizione compatta, in cui il gruppo dirigente del club si è mostrato allineato al suo allenatore. Tutti concordi nell’affermare che questa squadra vada migliorata per fare il salto di qualità. E, dalla Cina, arrivano anche le parole del presidente Steven Zhang:

“C’è stato sì un colloquio per analizzare il momento tra l’allenatore e la dirigenza, salita compatta ad Appiano Gentile dopo il pari con lo Shakhtar. Si è parlato di mentalità e di qualità della rosa: tutti concordi, va migliorata. Dalla Cina sono poi arrivate le parole del presidente Steven Zhang. «Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme»“.

