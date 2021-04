Inter, ecco quanto guadagnerebbe Conte l’anno prossimo. In testa un obiettivo

Il tecnico nerazzurro vuole restare e fare un ulteriore step di crescita: fondamentale l'incontro con la proprietà

"Se lo scudetto è cosa fatta, si può cominciare a pensare al futuro. Quello di Conte, che la prossima stagione all'Inter guadagnerà 13,5 milioni netti, è costruito sui sogni di vittorie nelle coppe europee. Avrà 52 anni a luglio. In età più verde Ancelotti, Zidane, Guardiola e Mourinho avevano vinto un paio di Champions. Il portoghese, con Porto e Inter. Per l'ex ct la miglior performance in un torneo continentale è stata la finale in Europa League lo scorso agosto. Sa che per dimostrare di essere davvero grande dovrà rompere il tabù. E si chiede se Suning, in cerca di un prestito da 250 milioni, sarà in grado di mettergli a disposizione la squadra giusta per provarci. Un buon argomento da porre a Steven Zhang, atteso a Milano nei prossimi giorni".