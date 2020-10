Conte: “Lukaku? Tutti miei pupilli. Era un diamante grezzo, può ancora migliorare”

Antonio Conte, dopo la partita con il Borussia M’Gladbach, aveva parlato della partita anche ai microfoni di SportMediaset. Ecco gli aspetti della gara sui quali si è soffermato l’allenatore nerazzurro:

«Penso che anche meritassimo molto di più del risultato finale. Penso che abbiamo giocato contro un ottimo avversario, hanno una buona organizzazione di gioco, sono forti fisicamente e sono veloci. Hanno sofferto la nostra intensità e i nostri ritmi. Al tempo stesso dispiace perché parliamo di un pareggio con due tiri subiti, uno su rigore e una palla in contropiede; non ricordo parate di Handanovic, l’abbiamo dominata. C’è solo da ringraziare i ragazzi perché stanno affrontando comunque le partite con i problemi calcistici che creano gli avversari, ma anche affrontando altri problemi e c’è solo da ringraziarli».

-Lukaku è un tuo pupillo, ha segnato altri due gol e continua a migliorare come gli chiedi…

Partiamo dal presupposto che i giocatori sono tutti miei pupilli, considero tutti i giocatori alla stessa maniera. Per Romelu sono contento perché sta crescendo in maniera esponenziale. Se vi ricordate quando è arrivato l’ho considerato un diamante grezzo. È arrivato per le sue qualità e ora sta lavorando su discorsi tecnico-tattico. Ma ci sono ancora margini di miglioramento.

(Fonte: SM)