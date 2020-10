Inter, Lukaku: “Dobbiamo essere più forti mentalmente, sbagliare meno. In CL si paga”

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la doppietta in Champions contro il Borussia e il pareggio dell’Inter contro i tedeschi: «Non è un buon risultato, possiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare e ad essere forti mentalmente», ha detto.

Getty Images«Per noi non è facile questo momento ma dobbiamo continuare a crederci. Serve scossa positiva? Dobbiamo essere più forti fisicamente e in difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo sbagliato noi sulle due occasioni da gol. Abbiamo sbagliato tante occasioni perché in partite come oggi si paga», ha concluso l’attaccante interista.

(Fonte: Skysport)