GdS – Conte reagisce ma il ‘rumore dei nemici’ non c’entra: rosa Inter da scudetto, le critiche…

“Questa è l’Inter. Che segna 3 gol e domina sul campo di un Sassuolo ancora imbattuto (ma ieri sciagurato), lo aggancia, supera la Juve e si addormenta al secondo posto, a 2 punti dal Milan. L’anomalia era vederla in balia del Real Madrid B. E’ bastato rimettere la testa a posto. I nerazzurri hanno giocato con una concentrazione e una determinazione che in questo campionato hanno dimenticato spesso. Sono stati squadra, come raramente in stagione”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’analisi su Sassuolo-Inter, finita 3-0 per i nerazzurri, capaci di reagire e dare un segnale positivo dopo il tonfo contro il Real Madrid che rischia di aver pregiudicato l’andamento in Champions.

CALENDARIO ALLA PORTATA – All’Inter, finora, è mancata la continuità di rendimento e ha quasi sempre avuto di una ‘sberla’ prima di sfoderare prestazioni convincenti. Ora, però, i nerazzurri potranno tirare un sospiro di sollievo in quanto il calendario, da qui a Natale, presenta sfide abbordabili, eccezion fatta per la sfida contro il Napoli, che potrebbe migliorare ancor di più la situazione in classifica che ora vede i nerazzurri al secondo posto a 18 punti a -2 dal Milan capolista. “E’ l’occasione per dimostrare di aver salito il gradino. Ieri ha «reagito» anche Conte, sospettato di immobilismo dogmatico. Si è inventato Barella centrale in mediana e ha funzionato: più copertura, liberata la corsa di Gagliardini, finito in gol. Ha pagato anche la scelta di Darmian. Il mister ha reagito anche alle polemiche ma «il rumore dei nemici» non c’entra. Là c’era la fine strategia mediatica di Mou, qui legittime critiche a una squadra con rosa da favorita che, prima di Sassuolo, veniva da 2 vittorie in 10 partite”, commenta la Rosea.