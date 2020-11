Conte a ITV: “Voglio fame e umiltà. Difendiamoci col coltello fra i denti. Non ci sono…”

Ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Real Madrid, Antonio Conte ha mandato un chiaro avviso ai suoi: l’allenatore nerazzurro vuole vedere un’Inter che giochi con fame, volontà e determinazione. La sua squadra non ha alternative alla vittoria e la ricetta è una sola: mentalità, attenzione e coltello fra i denti. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro:

CONCENTRAZIONE – “Dobbiamo avere un atteggiamento di grande concentrazione, umiltà e determinazione. Bisogna fare le cose al massimo con la precisa volontà di superare l’avversario. Non abbiamo altre vie. E’ un peccato aver perso all’andata la partita col Real, ma anche lì per alcune disattenzioni abbiamo concesso tre gol. Sicuramente da questo punto di vista dobbiamo migliorare questo aspetto se vogliamo ambire a essere competitivi fino alla fine per qualcosa di importante“.

COLTELLO FRA I DENTI – “Rispetto alla partita di Madrid bisogna migliorare nelle situazioni in cui abbiamo preso gol, sta a me e ai calciatori stando più concentrati e avendo più fame. Le occasioni le creiamo, ma dobbiamo essere bravi anche a difendere con il coltello tra i denti, sporcandoci le mani e facendo fatica. Il calcio è anche fatica“.

VOGLIA DI VINCERE – “Non c’è tanto tempo, ma anche dopo le partite precedenti riusciamo ad avere dei riferimenti anche a livello video per dare delle direttive ben precise. Poi i calciatori vanno in campo: dobbiamo dimostrare di avere più voglia di vincere degli altri“.

(Fonte: Inter TV)