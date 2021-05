SI – Conte, il Real prende tempo. Il tecnico ha illustrato il progetto e attende

Il tecnico dopo aver lasciato l'Inter potrebbe trovare subito un nuovo club, il Real sta valutando al sua candidatura

"Sono ore di riflessione in casa Real Madrid per la scelta del nuovo tecnico, dopo la decisione di Zinedine Zidane di lasciare i blancos. Antonio Conte era in pole position, ha spiegato il suo programma al Real, Florentino Perez sta prendendo tempo e prossimamente darà una risposta. C’è un’ipotesi da parte del Tottenham di comporre un’accoppiata italiana Conte-Paratici, sondando il terreno per l’ex dirigente bianconero e per l’ex allenatore dell’Inter".