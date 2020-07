Conte, tre punti col Bologna per prendersi altri due record: uno appartiene all’Inter di Mou

“Davanti la Juventus sa solo vincere: continuare a credere allo scudetto per l’Inter non è facile, ma Conte non vuole che la sua squadra si fermi. Ci sono traguardi “alternativi” al tricolore da tagliare, obiettivi che comunque permetterebbero ai nerazzurri di considerare la stagione positiva”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al rush finale del campionato dell’Inter che, per prima cosa, punta ad una qualificazione tranquilla in Champions. Ai nerazzurri bastano 12 punti in 9 partite, ossia quattro vittorie ma la squadra di Conte ha un altro obiettivo: scollinare gli 80 punti, raggiunti l’ultima volta nella stagione del Triplete.

OCCHIO AL CALDO – Ieri Conte ha fatto svolgere la rifinitura allo stesso orario del match di oggi (17.15) contro il Bologna. “Un modo per abituarsi alla temperatura elevata che troveranno al Meazza”, spiega il Corriere dello Sport che individua un altro obiettivo per Conte: ad oggi, l’Inter ha segnato 62 gol, rendimento migliore degli ultimi 55 anni eccezion fatta per il 2006-2007, chiuso con 63. Riusciranno i nerazzurri a fare meglio già oggi?