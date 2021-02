Libero – Inter-Juve, Conte deve re-inventarsi 5 cose: da sciocchi considerare l’assunto…

L’Inter di Antonio Conte si prepara ai primi 90 minuti della doppia sfida della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a due pedine molto importanti come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, entrambi squalificati.

Il quotidiano Libero fa il punto della situazione in casa nerazzurra: “Conte non avrà Hakimi e Lukaku (squalificati), imprescindibili. Dovrà re-inventarsi la formazione, i movimenti, la cattiveria, la leadership, la pressione sugli avversari, perché l’assunto grillino che uno-vale-uno al rettangolo verde stasera non si può proprio applicare. Sarebbe da sciocchi. Darmian sostituirà il marocchino e immaginare che riservi agli juventini lo stesso trattamento visto fare al compagno in campionato è fantascienza. Così come è ovvio che, giocando Sanchez, il riferimento centrale diventerà Lautaro: pesi e movenze differenti da Lukaku“.