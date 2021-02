Conte: “Lukaku stop forzato, giocherà Sanchez. Eriksen? Lavoriamo tanto per avere più soluzioni”

Dopo aver eliminato il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter affronterà la Juve a San Siro nella semifinale d’andata. Alla vigilia della sfida coi bianconeri ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte a Rai Sport:

“Grande rispetto, affrontiamo una formazione forte. Dobbiamo fare una grande partita, si gioca sui 180′. Lo scorso anno perdemmo in casa col Napoli e poi pareggiammo 1-1 al San Paolo. Dobbiamo fare del nostro meglio. Non è la prima volta che manca Romelu, giocherà Sanchez. Lukaku sta bene, è sereno. Ora può riposare per questo stop forzato e farsi trovare pronto per il campionato. Christian è un bravo ragazzo, stiamo cercando di lavorare tanto con lui e di dargli più soluzioni in campo per dare a lui, a me e alla squadra più alternative”.