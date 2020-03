Sky – Inter, si resetta e si riparte dalla Juve. Quando incontri i giocatori, le loro facce…

Ieri l’Inter stava lavorando alla sfida di Coppa Italia con il Napoli. E’ stata rinviata a data da destinarsi. E allora adesso c’è da preparare la prossima gara. Quale sarà? Juve-Inter. Perché, come ha spiegato Marotta, si potrebbe giocare domenica o lunedì. A porte chiuse ovviamente. Come era stato deciso una domenica fa quando poi tutto è stato rimandato (inizialmente al 13 maggio) e prima che scoppiasse un putiferio.

I giocatori nerazzurri stanno vivendo appieno il clima di incertezza attorno al coronavirus. Erano pronti a rifinitura e partenza per Napoli e invece si riparte dal campionato. Domani Conte ha previsto un allenamento pomeridiano per cominciare. Intanto hanno recuperato Handanovic e Gagliardini. Solo Sensi (lavoro differenziato) e Moses (per lui terapie) si sono allenati a parte. Paventi, inviato alla Pinetina di Skysport, ha spiegato: “Quando poi incontri le facce dei giocatori diciamo che ti fanno capire che erano pronti ma non fa nulla, si prepara la prossima”. Cambia la partita a livello tattico, ma si ricomincia da zero e si riparte. Da Juve-Inter.

(Fonte: SS24)