Inter, Conte è stato chiaro: “Deciderà di restare davanti a questa garanzia”

Antonio Conte ascolterà Steven Zhang e le sue argomentazioni: ma potrebbe dire sì alla permanenza in un caso

C'è sempre più attesa per il fatidico incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte , nel quale il presidente dell'Inter dovrà fare chiarezza al tecnico sui progetti futuri della società. Starà poi al tecnico decidere, come riporta il Corriere dello Sport: "Tocca a lui decidere se ciò che gli prospetterà Zhang sarà sufficiente per convincerlo a proseguire l’avventura. Ovvio che il tecnico leccese farebbe fatica ad accettare un ridimensionamento.

Ma, davanti alla garanzia di non dover affrontare le difficoltà di questa stagione, potrebbe comunque scegliere di rimanere, forte di un ruolo sempre più centrale all’interno del club. Del resto, non può essere nemmeno trascurato il suo contratto che, per la prossima stagione, gli assicurerà 13 milioni di euro netti. Al momento non ha altre offerte sul tavolo. Ci sono stati gli interessamenti di Tottenham e Arsenal, peraltro in questo momento club non di prima fila in Premier, ma senza ulteriori passi avanti. Insomma, in caso di addio, andrebbe trovato un accordo per transare".