Corsport: “Inter, Conte sembra stanco: ha un dubbio. Occhio a Tottenham e Arsenal”

Secondo il quotidiano, il tecnico ha dei dubbi sul futuro alla luce dei problemi ribaditi da Zhang: lo scenario

Grande festa in casa Inter per la vittoria dello scudetto, ma, secondo il Corriere dello Sport, le riflessioni sul futuro di Antonio Conte non lasciano tranquilli. Queste le sensazioni del tecnico secondo il quotidiano: "Le parole di Conte negli spogliatoi, oltre a non spazzare via la nebbia, come prevedibile, non hanno lasciato le migliori sensazioni. Il tecnico nerazzurro, infatti, è apparso quantomeno stanco. I dubbi di Conte nascono soprattutto dal timore di dover affrontare un’altra annata come quella che si sta concludendo, se non addirittura più complessa, alla luce dei problemi ribaditi da Steven Zhang. E allora occhio davvero alle scelte di Tottenham e Arsenal".