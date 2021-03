Conte: “Se resto all’Inter anche l’anno prossimo? C’è un dato di fatto. Oggi…”

Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro e della possibilità di restare all'Inter anche nella prossima stagione. Ecco le sue parole

"Restare qui anche la prossima stagione? C'è un dato di fatto: io ho un contratto anche per la prossima stagione. Oggi io, dirigenti, calciatori dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Non dobbiamo farci distrarre da altre cose e non possiamo distrarci".